Diyetisyen Arslan: “İftarda hızlı yememek, çok çiğnemek önemli”

Diyetisyen Cansu Arslan, iftar vakti yemeğin hızlı yenmemesi ve çok çiğnenerek yenmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Cansu Arslan, Ramazan ayı dolayısı ile beslenme konusunda önemli bilgiler verdi. Arslan, sahur öğününde akşam öğününden kalan yemekler, ağır kızartmalar tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Ramazan ayında her gün belli saatlerde yememizi sağlayacak bir beslenme düzenindeyiz. Bu düzene bir de doğru besin tercihlerini, doğru beslenme davranışlarını eklersek Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Sahur bol sıvı aldığımız, protein ağırlıklı bir öğün olmalı. Küçük bir yoğurt-meyve olsa dahi sahur öğününü yapmalıyız. Uzun süre tok tutan; yumurta, sert peynirler, yulaf, çiğ badem, muz gibi besinler tercih edilebilir. Ancak sahur öğününde akşam öğününden kalan yemekler, ağır kızartmalar tüketilmemelidir” dedi.

“İftarda hızlı yememek, çok çiğnemek önemli”

Diyetisyen Arslan, iftarda hızlı yemek yenmemesi gerektiğine değinerek, “İftar öğününe su, hurma ve çorba ile başlayabiliriz. Çorbadan sonra ana yemeğe geçmeden önce en az 10 dakika ara vermeliyiz. Bu tokluk sinyalini algılamamıza yardımcı olur, daha az miktarda ana yemek yememizi sağlayacaktır. İftarla sahur arası su tüketmek önemli, mide-bağırsak sistemimizi rahatlatacak, sindirimi kolaylaştıracak nane-zencefil çayları içmek de tercih edilebilir" diye konuştu.

“Haftada 1-2 kez tatlı tüketilebilir”

Haftada bir ya da iki kez tatlı tüketilebilir diyen Arslan, “Ramazan’da haftada 1-2 kez tatlı tüketilebilir. En doğru tatlı tercihi güllaç, kazandibi, ayva tatlısı gibi sütlü-meyveli tatlılardır. Hamur işi, şerbetli tatlılardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Taze mevsim meyvelerinden en az 1-2 porsiyon beslenmemizde olmalı. Bir de ramazanda tüketimi artan hurmayı da şeker yerine tatlılarda kullanmamız mümkün. İyi bir lif kaynağı olan hurma günlük 3-5 adet tüketilebilir” şeklinde konuştu.