Adli Kontrol Kararı

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda Saran’ın yurt dışına çıkışına yasak getirildi.

Başsavcılıktan Açıklama

Başsavcılık, medyada yer alan gözaltı iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir."

Avukatından Açıklama

Sadettin Saran’ın avukatı, yurt dışına çıkış yasağı kararıyla ilgili kamuoyuna şu bilgileri verdi:

"Müvekkilim hakkında verilen adli kontrol kararını, biz de dün gece sosyal medyadan öğrendik. Ardından bu sabah savcılıktan bu kararın doğru olduğunu teyit ettik. Ancak müvekkilim, bu karardan bir gün önce değil, 3 Ocak 2025 tarihinde, önceden planlanan bir program nedeniyle yurtdışına çıkmıştır. Planlandığı tarihte de ülkemize dönüş yapacaktır."

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Sadettin Saran, daha önce başsavcılığa ifade vermişti. Yürütülen soruşturmanın detaylarına dair yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.