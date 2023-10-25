Rusya nükleer misilleme tatbikatı icra etti. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Putin’in liderliğinde kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tatbikata video konferans yoluyla katıldığı aktarılan açıklamada, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden uzmanların tatbikatı yönlendirdiği aktarıldı.

Tatbikatta, Rusya’nın Kamçatka Bölgesi’ndeki Kura Test Sahası’ndan Yars kıtalararası balistik füze ve Tula Bölgesi’ndeki nükleer enerjili denizaltıdan Sineva balistik füze fırlatılırken, seyir füzeleriyle havalanan Tu-95 tipi bombardıman uçağıyla Barents Denizi’ndeki hedefler vuruldu.