Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında ailelerinden ayrı düşen Ukraynalı çocuklardan bazıları Katar’ın arabuluculuğunda ülkelerine geri gönderildi. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Katar Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle 11 Ukraynalı çocuk, Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova tarafından ailelerine ulaştırılmaları için Katar’ın Moskova Büyükelçisi Ahmed bin Nasser bin Jassim Al Thani’ye teslim edildi.



Lvova-Belova yaptığı açıklamada, “Bugün burada 11 çocuk var ve her birinin ayrı hikayesi var. Aralarında 2 engelli çocuk bulunuyor. Süreci bizzat yürüttüğünüz için Katar Büyükelçiliği’ne ve size teşekkür ederim” dedi.

Al Thani ise, Rusya ve Katar liderlerinin süreçte etkili olduğunu söyleyerek, “Çalışmalarınız ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu yönde çabalarımızı sürdüreceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz verimli bir şekilde gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından birçok çocuk Rusya'ya götürülmüş, Ukrayna tarafı Rusya’yı çocukları kaçırmakla suçlamıştı. Rusya ise mültecilerle birlikte gelen çocukların kaçırılmadığını ve ailelerinden koparılmadığını, aksine savaştan zarar görmemeleri için koruma altına alındıklarını savunmuştu.