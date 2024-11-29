Rusya-Türkiye arasında turistik yolcu taşıyan Astoria Grande gemisi, Bartın'ın Amasra ilçesine bu yıl 26., toplamda ise 59. seferini düzenledi. Sabahın erken saatlerinde 906 yolcu, 434 mürettebat ile Amasra limanına yanaşan gemi, 2024 yılı içerisinde 25 bin 115'i yolcu, 11 bin 367'si mürettebat olmak üzere toplam 36 bin 482 kişiyi ilçeye getirdi.



Bu yılın son seferini gerçekleştiren gemi ile ilçeye; 2022 yılından bugüne kadar 47 bin 272 yolcu, 25 bin 481 mürettebat olmak üzere toplam 72 bin 753 kişi geldi.



Gemi, Karadeniz ve Rusya'da beklenen olumsuz hava şartlarına yakalanmaması için ilk kez öğle saatlerinde limandan ayrılarak Rusya'ya doğru yola çıktı.



İlçeye gelen Rus turistlerin de bölge esnafının da memnun ayrıldığını ifade eden Amasra Belediyesi Meclis Üyesi Galip Kaan Başaran, "Amasra, denizi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve sessizliği ve sakinliği ile yabancı turistlerin gezip görmek istediği yerler arasında yer alıyor. Bu nedenle sürekli ilçemize ilgi her geçen gün artıyor. İlçemizin yöneticileri, esnafları ve vatandaşları da bu duyarlılıkla misafirlerimizi karşılıyor ve ağırlıyoruz. Bu yılın son seferi düzenlenen gemi, Ocak ayının ilk haftasında ise yeni yılın ilk seferini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

Bartın il merkezi ve Amasra ilçesindeki turistik yerleri gezerek tarihi çarşıda alışveriş yapan turistler de saat 14.30'da Amasra Limanı'ndan ayrılan gemi ile Rusya'ya doğru yola çıktı.

Geminin limandan ayrıldığı anlarda ise renkli görüntüler yaşandı. Limanda gezen Amasralılar ve yerli turistler, yakından gördükleri 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip 11 katlı dev geminin limandan ayrıldığı anları ilgiyle seyretti. Kiminin pürdikkat izlediği o anları kimi ise cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bazıları da geminin güvertesinde bulunan Rus turistlere el sallayarak veda etti.