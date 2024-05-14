Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Marina Markova’yı transfer etti. Yaz döneminde Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan Rus smaçör Markova, ağustos ayında VakıfBank’a katılacak.

27 Ocak 2001’de Rusya’da dünyaya gelen Marina Markova, 2016'dan 2019'a kadar Leningradka Saint Petersburg altyapısında forma giyerken, 2019-2022 yılları arasında Syracuse Üniversitesi'nde oynadı. 2022-2023 sezonunu Florida Üniversitesi'nde geçirdi.

2023-2024 sezonu başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi'ne transfer olan Marina Markova, Sultanlar Ligi’ndeki yarım sezonunda 411 sayılık başarılı bir performans ortaya koydu. Rus smaçör devre arasında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan Markova, İtalya Ligi’nde ise yarı final oynadı.