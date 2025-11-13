TBMM Genel Kurulu’nun 12 Kasım 2025 tarihli 16’ncı birleşiminde gerçekleştirilen seçim sonucunda, RTÜK üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen iki üyelik için yapılan oylamada Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir yeni RTÜK üyeleri olarak belirlendi.

Yayımlanan karara göre, Çeliker ve Özdemir, RTÜK’teki görevlerine Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından resmen başlayacak.

RTÜK, Türkiye’de radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Kurul, farklı siyasi parti gruplarının TBMM’deki sandalye oranına göre seçilen 9 üyeden oluşuyor.

Yeni üyelerin göreve başlamasıyla birlikte RTÜK’ün, yayın ilkeleri ve denetim süreçlerinde yeni dönem çalışmalarına kısa sürede başlaması bekleniyor.