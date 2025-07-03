RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nin yaptığı son teknik incelemelerde, bu platformlarda yalnızca haber niteliği taşıyan görsel ve işitsel içeriklerin yer aldığı, daha önce lisanssız yayın gerekçesiyle sakıncalı bulunan unsurların ise yayından kaldırıldığı tespit edildi. Değerlendirme sonucunda erişim engelinin kaldırılmasının uygun olduğu kanaatine varıldı.

Ancak teknik düzenlemelerin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, Türkiye’den bu sitelere hâlâ erişim sağlanamıyor. Yetkililer, gerekli altyapı güncellemelerinin ardından erişimin kısa sürede normale dönmesini bekliyor.

RTÜK’ün bu kararı, basın özgürlüğü ve dijital erişim konusunda yapılan eleştirilerin ardından atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle uluslararası medya platformlarının Türkiye’deki yayınlarına yönelik kısıtlamalar, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkatle izleniyordu.