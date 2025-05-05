Oyların yüzde 97’sinden fazlasının sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion yüzde 40’a yakın oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İktidar koalisyonunun desteklediği eski senatör Crin Antonescu ise yüzde 20,7 oyla ikinci sırayı elde etti. Bağımsız aday olarak yarışan Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan, yüzde 20,5 ile üçüncü sırada kaldı.

Seçimde dördüncü olan eski Başbakan Viktor Ponta yaklaşık yüzde 14 oranında oy alırken, muhalefetteki USR partisinin lideri Elena Lasconi yalnızca yüzde 2,6’da kaldı.

Simion’dan medya eleştirisi

Seçim gecesi yaptığı açıklamada destekçilerine seslenen George Simion, medyayı hedef aldı. “Sisteme bağlı televizyon kanallarının sunduğunun ötesinde olağanüstü bir başarıya imza attık” diyen Simion, bu yayın organlarını halkı kutuplaştırmakla ve açıklamalarını çarpıtmakla suçladı.

Avrupa Birliği politikalarına ve Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkan tutumuyla bilinen Simion, Ukrayna’daki savaşın müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyor. Her ne kadar Ukrayna tarafından ülkeye giriş yasağı almış olsa da, Simion’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçlusu” olarak tanımladığı biliniyor. NATO’ya destek verdiğini ifade eden Rumen siyasetçi, ülkesinin ittifak içindeki rolünün “savunmacı” bir çizgide kalması gerektiğini savunuyor.

İkinci tur 18 Mayıs’ta

Romanya yasalarına göre hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması durumunda seçim ikinci tura kalıyor. Bu kapsamda, 18 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda George Simion ve Crin Antonescu sandıkta tekrar karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı görevi Romanya’da beş yıl sürüyor. Cumhurbaşkanı, ulusal güvenlik, dış politika ve istihbarat servislerinin yönetimi gibi kritik alanlarda geniş yetkilere sahip bulunuyor.