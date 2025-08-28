İlk işten çıkarmaların ardından limanda iş durdurma eylemi yapılmış, vardiya sırasında içeride bulunan işçiler tesislerde kalmaya devam etmişti. İşten çıkarılan çalışanlar ise liman önünde toplanarak arkadaşlarına destek vermişti. Bu süreçte “sendikalaşma baskı altında bırakılıyor” iddiaları gündeme gelmişti.

Son olarak 20 işçinin daha işten çıkarılması, tepkileri artırdı. Çıkarılan işçilerin büyük bölümünün sendika üyesi olduğu ifade edilirken, firmanın daha önce yaptığı “İşten çıkarmaların sendikayla ilgisi yok” açıklaması tartışmaları daha da büyüttü.

İşçiler ve sendika temsilcileri yaşananlara tepki gösterirken, şirketin henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.