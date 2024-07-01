Aktaş Group’un yeni nesil motor yağı markası Rexoil, 100 ün üzerindeki ülkeye ihraç ediliyor. Shell, BP, Exxon Mobile, Lukoil, Total ve Petrol Ofisi gibi dünya devleriyle yarışan Türkiye’nin yerli ve milli markası Rexoil, madeni yağlar ihracatında üst üste 7 yıldır ilk 5’te yer alarak bir rekora imza attı.

Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş’ın sıfırdan başlayıp zirveye çıkardığı, Türkiye’nin yerli ve milli motor yağı markası Rexoil, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından her sene düzenlenen İhracatın Yıldızları “Madeni Yağlar İhracatı” kategorisinde bu yıl da ilk 5 arasında yer alarak ödüllendirildi.

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin, Türkiye’nin yerli ve milli motor yağı markası Rexoil’in başarısını ve Aktaş Group’un faaliyetlerini Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş ile konuştu.

“HER ZAMAN YILIN İHRACATÇISIYIZ”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından her sene düzenlenen İhracatın Yıldızları ödül töreninde bu sene de ‘Yılın İhracatçısı’ ödülünü alan Aktaş Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, “Biz yeni nesil motor yağları ihracatında Shell, BP, Exon Mobile, Lukoil, Total ve Petrol Ofisi gibi global devlerle yarışıyoruz. Rexoil olarak yüzde 100 yerli ve milli olan markamız ile 7 yıldır üst üste ilk 5 firma arasında yer alma başarısını gösterdik. İKMİB de İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde bu başarımızı 7 yıldır ödülle taçlandırıyor. Onurluyuz, gururluyuz. Burada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Zor bir sektörde dünyanın en büyük motor yağı üreticileriyle yüksek bir rekabet halinde olmanın zorluğunu aktaran Mustafa Aktaş, hedeflerinin Türkiye’nin milli markası Rexoil’i bir global marka haline getirebilmek olduğunu söyledi.

“DOĞRU ÜRÜN, KALİTELİ HİZMET”

Petrokimya ürünlerinin uluslararası ticareti amacı ile kurulan Aktaş Group bünyesindeki Aktaş Kimya Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yanı sıra zamanla kendi sektöründe ürün tedarikinin yanında üretici olarak da yer almak hedefiyle bünyesinde yeni şirketler ve markalar oluşturduklarına dikkat çeken Mustafa Aktaş, “Bu amaçla Reksoil Petrokimya AŞ’yi kurup faaliyete geçirdik. Bu şirket bünyesinde Rexoil ve Apex markalarıyla motor yağı üretimine başladık. Üretimimizi Aktaş Group’un Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Tesislerimiz tek vardiyada 70 bin ton motor yağı üretim kapasitesine sahip. Grubun amiral markası olan Rexoil, otomotiv yağları, endüstriyel yağlar, proses yağları, gres ve deniz yağlarından oluşan ürün grupları ile pazarda yerini almış bulunuyor. Yola çıkarken ‘Doğru ürün, kaliteli hizmet’ anlayışımızı aldığımız ödüller ile bir kez daha kanıtlamış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum” diye konuştu.

“YENİ NESİL MOTOR YAĞI ÜRETİYORUZ”

Aktaş Group olarak sektöre girişimiz petrol ve kimyevi madeni yağların alım satımı ile başladı. O dönemde Lukoil’in bazyağı kısmının Türkiye temsilciliğini aldık. Türkiye’de bu ürüne yoğun bir talep oluğunu ve sürdürülebilir olarak pazara güvenilir, kaliteli ve kesintisiz tedarik sağlanması durumunda önemli fırsatların olacağını gördüm. İlerleyen zamanda ana girdisi baz yağ olan katma değeri yüksek madeni yağ üretimi noktasında

Türkiye’nin yerli üreticiye, sanayiciye ihtiyaç olduğunu tespit ettiğini ve bu öngörüyle 2004 yılında Reksoil Petrokimya AŞ’yi kurduklarını ve ardından Apex ve Auster markalarını piyasaya açtıklarını dile getiren Aktaş, “WIPO üzerinde yerli ve global ölçekte tescilli 3 marka altında farklı gramaj ve ambalajlarda yeni nesil madeni yağların üretimini yapıyoruz” dedi.

“5 KITADA 100’ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACAT”

Aktaş Group’un şu anda yüzde 60’ı iç pazara yönelik, yüzde 40’ı de dış pazara yönelik çalıştığını anlatan Mustafa Aktaş, dünyada 5 kıtada ve 100’ün üzerindeki ülkeye ihracat yaptıklarını, yurtiçinde 81 ile hizmet verecek bayii ağlarının olduğunu hatırlattı.

Satışlar içindeki ihracatın 2025 yılı sonuna kadar yüzde 75’e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Mustafa Aktaş, “Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri ile mevcut ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Rexoil yağ teknolojisi İstanbul’da bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında sürekli geliştiriliyor, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madeni yağ sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, yüzlerce çeşit üstün kaliteli ürünü müşterilerine sunuyor. Sahip olduğumuz teknoloji, yetenek ve değerlerimiz ile kapasite kullanım oranımızı artırarak pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.

“YERLİ ÜRETİCİ İLE İTHALATÇI ARASINDA REKABET EŞİTSİZLİĞİ”

Türkiye’de üretip yapıp satan ile dışarıdan ithal edip satan arasında rekabet eşitsizliği olduğunu vurgulayan Mustafa Aktaş, “İthal edip satmak ile sermaye koyarak, yatırım yaparak, istihdam sağlayarak, üreterek satmak arasındaki rekabet eşitsizliği var. İthalat noktasında sanayiciye yüklenen yükümlülükler olmadığı için rekabet etmek bizim gibi yerli üreticiler için son derece zor hale geliyor. Kısacası yerli üretimin artması gerekirken yurtdışından gelen ithal ürünler daha cazip” dedi.

Birinci hedeflerinin para kazanmak değil, istihdamı artırmak ve ülkeye döviz kazandırmak olduğunu belirten Mustafa Aktaş, “Firmamız özellikle istihdamı koruyucu bir duruş sergiliyor. Bu süreç içinde işçi çıkarmadık, çalışanlarımızı gelir kaybına uğratmadık. Sanayici ve işadamlarının daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlere verilecek olan ekonomik teşviklerle üretimde devamlılık sağlanacak ve bunun da ihracata olumlu yansımasının olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Küresel madeni yağ pazarı büyüklüğünün 37 milyon ton ve 150 milyar dolar olduğunu, 2030 yılında pazarın 180 milyar dolara ulaşacağını aktaran Mustafa Aktaş, “Türkiye madeni yağ pazarı ise bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20 oranında bir büyüme gerçekleştirerek 700 bin ton seviyelerine ulaşmış durumda. Ülkemizin ihracatındaki lokomotif olan sektörümüzün gelişimi gurur verici bir seviyede. 30.6 milyar dolar büyüklüğü ile ülkemiz ihracatının yüzde 14 ‘ünü oluşturan kimya sektörü içerisinde yer alan madeni yağlar ve mineral yakıtlar sektörü ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 180 büyüdü. Ancak, 2024 yılında talepte durağanlık öngörüyoruz” dedi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YAĞ TÜKETİMİNİ AZALTACAK”

Mustafa Aktaş, madeni yağ sektörünün geleceği ile ilgili bilgi verirken de, “Madeni yağ tüketimi içinde önemli bir büyüklüğe sahip olan taşıt yağları tüketimi, içten yanmalı motorlu taşıtların azalması ve hidrojenli ve elektrikli araçların yükselişi ile birlikte, küresel ve yerel ölçekte taşıt yağlarının tüketimi de azalacak. Trafiğe giren elektrikli araçların sayısındaki artıştan bunu görebiliyoruz. 2022 yılında trafiğe kayıtlı her bin araçtan 14’ü elektrikli iken, 2023 yılında her yüz araçtan 7’si elektrikli oldu. Diğer yandan yeşil dönüşüm sürecinde uzun ömürlü, çevre dostu ve biyolojik bazlı yağlayıcıların kullanımının ulusal ve uluslararası ölçekteki yasal düzenlemeler çerçevesinde sektörümüzün gelişimine etkileri olacak” şeklinde konuştu.

Mustafa Aktaş geleceğe yönelik yeşil dönüşüm vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir, yenilikçi, güvenilir, çözüm odaklı, kesintisiz hizmet sunan güçlü ekip ruhuna sahibiz. İş sağlığı güvenliği, çevre güvenliği kapsamında karbon ayak izi, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konularda yasa koyucu niteliğinde olan otoriteler, üniversiteler ve akademisyenler ile ortak projeler yaptıklarını kaydetti.

“AR-GE VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURUYORUZ”

Rexoil Fabrikası bünyesinde son teknolojileri kullanarak Ar-Ge ve teknoloji üssü olarak nitelendirdikleri laboratuvar yatırımını bu yıl faaliyete geçireceklerini dile getiren Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, Burada geliştirdiğimiz yüksek katma değerli ve çevreci ürünlerle müşterilerimizi beklentilerinin ötesinde memnun etmeyi ve dünyamız için yeşil dönüşüme katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yine 2024 yılında entegre, tüm üretim ve dolum makine parkurumuzun otomasyonu ile hatasız, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmetler üretmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede Elektrikli araçlara yönelik şanzıman sıvıları ve termal sıvılar (soğutucular) ve gres reçeteleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Denizcilik Sektörüne yönelik Biyo grade yağlar üretiminde çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.