Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat listelerinin hem işletme girişinde hem de masaların üzerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yer alıp almadığı kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, fiyat tarifelerinin işletme giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde açık, okunabilir ve erişilebilir şekilde sunulması şartı incelendi.

Çankaya’da Yoğun Denetim

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde denetim yaptı.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Elif Tan, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yiyecek ve içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde iş yerinin giriş kapısı önünde ve masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listelerine yönelik denetimler gerçekleştiriyoruz.”

Karekod Menü Var Ama Fiziksel Menü Zorunlu

Tan, bazı işletmelerde fiyat listelerinin karekod (QR kod) aracılığıyla sunulduğunu belirterek, karekodların çalışır durumda olup olmadığının da kontrol edildiğini ifade etti. Ancak önemli bir detaya dikkat çekti:

“Tüketici fiziksel menü talep ederse, işletme fiziksel menüyü sunmak zorundadır.”

Fiyatı Belirtilmeyen Ürüne 3 Bin 166 TL Ceza

Denetimlerde, menüde yer almayan veya fiyatı belirtilmeden satışa sunulan ürünler için idari yaptırım uygulandığını belirten Elif Tan, şu bilgiyi paylaştı:

“Lokantanın yiyecek ve içecek hizmeti olarak tüketiciye sunduğu herhangi bir ürünün fiyat listesinde yer almaması halinde 3 bin 166 TL idari para cezası uygulanmaktadır.”

Tüketici Haklarını Korumak Amaçlanıyor

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, denetimlerin temel amacının tüketicinin fiyat konusunda önceden bilgilendirilmesi ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi olduğunu vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği bildirildi.