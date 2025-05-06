5 Mayıs itibarıyla başlayan bu heyecan verici yolculuk, Türkiye’de yaz sezonunun kalbinin attığı birbirinden güzel destinasyonlarda devam edecek. Renault 5 kullanıcılarla buluşarak, yazın enerjisini birbirinden canlı renkleriyle ve dinamik sürüş deneyimiyle birlikte yaşatacak.

STUDIOR5 x Carmalog: Renault 5’in dönüşüne özel olarak Carmalog iş birliğiyle kurulan Türkiye’nin ilk marka stüdyosu STUDIOR5, 5 Mayıs itibarıyla otomobil tutkunlarını bekliyor. Premium otomobil bakım deneyimi sunan Carmalog’un içinde yer alan bu özel stüdyo, modelin enerjisini deneyimlemek isteyenler için ideal bir buluşma noktası olacak.

 

Renault 5 x JUJU Koleksiyonu: İkonlar bir araya geldi. Tasarım dünyasının dikkat çeken markalarından JUJU, Renault 5 için özel bir takı koleksiyonu hazırladı. Renault 5’in özgür ruhunu yansıtan tasarımlar, 7 Mayıs itibarıyla meraklılarıyla buluşacak.

Kronotrop x Renault 5 (14 Mayıs – 14 Ekim): İstanbul’un en premium kahve zincirlerinden Kronotrop Grove’da kahve severlerle buluşacak Renault 5, kahve molalarına enerji katacak.

Renault 5 x Yaz Rotaları (17 Mayıs – 17 Eylül): Yaz sarı başlasın! Renault 5, yaz boyunca No 22 Riders’ Inn Akyaka, Sea Me Beach Fethiye, Momo Çeşme ve Momo Bodrum’da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaranlarla buluşacak.

Türkiye İlaç Geliştirmedeki Yeni Vizyonunu “Trustlıfe” İle Dünya Vitrinine Taşıyor Türkiye İlaç Geliştirmedeki Yeni Vizyonunu “Trustlıfe” İle Dünya Vitrinine Taşıyor

 Zeynep Mayruk x Renault 5 (20 Mayıs): En tarz otomobil Renault 5! Zeynep Mayruk’un Renault 5 için hazırladığı özel koleksiyon, 20 Mayıs’ta modaseverlerle buluşacak.

Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda kurulacak R5 Hub alanlarında Renault 5’i daha yakından tanımak mümkün olacak. Mayıs ve haziran aylarında Renault 5; Bağdat Caddesi, Kadıköy İskelesi ve Kalamış Park’ta şehirle iç içe yaşamın bir parçası olacak, yaz boyunca üniversiteler ve konserlerde genç hedef kitleyle buluşacak.