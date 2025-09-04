Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde geçim kaynakları arasında yer alan fındığın üreticiler tarafından tüccarlara satılmaya başlandı. Rekolte düşüklüğü sebebiyle fiyatında artış olan fındık üreticiyi de mutlu etti. Alaplı’da TMO tarafından açıklanan taban fiyatın üstüne çıkan fındığı tüccarlar 50 randıman gelen fındığı 260 liradan almaya başladı. Alaplı Fındık tüccarı Enes Uzun, "Fındıkta bu sene hızlı bir yükseliş oldu. Fındık bu, günlük değişebilir. 200 lirayla başladık alıma, bugün ise 260 TL alıyoruz. Bu sene ürün az ve az olan mal her zaman para eder. Bu sene böyle bir şey oldu fındıkta. Şu an için bugün itibarıyla 260 lira, artı randıman fiyatı" dedi.