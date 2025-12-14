Menemen Ovası’nda sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren işçiler yoğun mesai yaparken, tarlada kilogramı 10–15 TL’den alıcı bulan brokoli, pazara ulaşana kadar fiyatını üçe katlıyor.

Verimli toprakları ve elverişli iklimiyle öne çıkan Menemen, Torbalı ve Ödemiş havzalarında bu sezon brokoli rekoltesinin 60 bin tonu aşması bekleniyor. Üreticiler, hava şartlarının verime olumlu yansıdığını belirtirken; mazot, gübre ve işçilik maliyetlerindeki artışın kâr marjlarını düşürdüğünü vurguluyor. Toplanan ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki hallerde satışa sunuluyor.

İzmir, Türkiye üretiminin yarısını karşılıyor

Yetkili kurumların verilerine göre, Türkiye genelindeki brokoli üretiminin yaklaşık yüzde 50’si İzmir’den karşılanıyor. Aralık ayında başlayan hasat, ürünün durumuna göre ocak ve şubat aylarına, bazı yıllarda mart ayına kadar sürebiliyor. Tarlada kaliteye göre 10–15 TL aralığında satılan brokoli, aracı komisyonları ve nakliye giderleriyle semt pazarları ve marketlerde 40–50 TL bandına çıkıyor.

“Çiftçi düşük fiyata, tüketici yüksek fiyata mahkûm”

Menemen’in Yanıköy Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır üretim yapan çiftçi Turgay Yıldırım, fiyat makasına dikkat çekerek, “Brokoliyi hale 10 liradan veriyoruz. Ancak pazara geldiğinde fiyat 40–50 lirayı buluyor. Bu durum hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur ediyor. Maliyetler artarken kazancımız yerinde sayıyor” dedi. Yıldırım, brokolinin yanı sıra ıspanak, karnabahar, lahana, kereviz ve pırasa üretimi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Zahmetli hasat, yoğun emek

Brokoli hasadında çalışan işçiler ise zorlu koşullara rağmen üretimin sürmesinden memnun. Sabah erken saatlerde başlayan mesainin çamur ve soğukla geçtiğini belirten tarım işçisi Arif Budak, “Ekimde fideleri dikiyoruz, aralıkta kesime giriyoruz. Brokoli zahmetli ama çok değerli bir ürün. Sağlık açısından da oldukça faydalı” diye konuştu.

Sağlıklı ve stratejik ürün

Lif ve vitamin açısından zengin olan brokoli, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üreticiler, fiyat istikrarının sağlanması ve aracı maliyetlerinin düşürülmesi halinde hem çiftçinin kazanacağını hem de tüketicinin daha uygun fiyatla ürüne ulaşabileceğini ifade ediyor.