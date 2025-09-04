Ayrıca, Hayvan Kayıt Sistemi TÜRKVET'e sağlıklı ve hızlı veri akışı sağlanması amaçlanıyor.

Valilik koordinasyonu ve katkılarıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü ve destekleriyle yürürlüğe giren protokol, aynı zamanda düşen küpelerin yeniden takılmasını, suni tohumlama hizmetlerinin indirimli sunulmasını ve hasta hayvanlara yönelik tedavi süreçlerinin daha organize bir yapıya kavuşturulmasını da içeriyor.



Protokolün sağlayacağı kazanımlar arasında şunlar yer alıyor:

Küpe uygulamalarında standartlaşma ve mevzuata uygunluk, üreticilere sunulan veterinerlik hizmetlerinin kalitesinin artması,

Hayvan sağlığı ve verimliliğinin izlenebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi, birlik üyelerine ekonomik ve erişilebilir hizmetler sunulması, kamu kurumları, meslek örgütleri ve üretici birlikleri arasında etkin koordinasyon.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Samsun'da tarım ve hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sunacak olan protokolün hayata geçirilmesine sağladıkları destekler için Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a, kamu kurumlarımıza, Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut'a ve Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Plan'a teşekkür ediyor; protokolün şehrimiz, yetiştiricilerimiz, veteriner hekimlerimiz ve tarım sektörümüz için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Protokol kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Plan, Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Baykut ve Birlik Müdürü Başar Şenel, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek bilgi verdi.