Bu çerçevede, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Kronospan Orman Ürünleri Sanayi hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatıldı. Soruşturmanın amacı, söz konusu şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi.

Rekabet Kurumu, alınan kararların, soruşturma kapsamındaki teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Soruşturma süreci boyunca tarafların savunma hakkı korunacak ve nihai karar, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda verilecek.

Soruşturma haberinin ardından sektördeki gelişmeler ve ilgili şirketlerin borsa performansları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hammadde maliyetlerinin belirlenmesinde kritik rol oynayan bu firmalara yönelik soruşturmanın, orman ürünleri ve mobilya yan sanayi sektöründe yankı uyandırması bekleniyor.