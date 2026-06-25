ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turunun son durağı Bahreyn'e geldİ. Rubio, 'İran ile bir anlaşma istiyoruz, ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istemiyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kuveyt'teki temaslarının ardından Körfez turunun son durağı Bahreyn'e geldi. Rubio, Bahreyn'de yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti konusundaki tartışmalar 'kelime oyunu' olarak nitelendirerek, 'Buna geçiş ücreti de diyebilirsiniz, harç da diyebilirsiniz; sonuçta hepsi kelime oyunu' dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki herhangi bir ülkenin iddiasını reddettiğini belirten Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ulus devlete ait olduğunu kabul etmeyeceğini aktararak, 'İran ile bir anlaşma istiyoruz, ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma yapmak istemiyoruz' dedi.

Rubio,'ABD'nin veya müttefiklerinin güvenliğini ve refahını tehlikeye atmayan, kalıcı ve gerçek bir barışa açığız. Bu anlaşmada alınacak her kararın müttefiklerin çıkarlarını dikkate almasını sağlamak istiyoruz. ABD bu anlaşmanın işe yaramasını istiyor ve elinden gelen her şeyi yapacak' dedi.

Rubio'nun Bahreyn temasları kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.