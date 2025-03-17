Yatırımcıların Parası Eriyor

Reeder Teknoloji, 13-15 Eylül 2023 tarihlerinde 9,30 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arzın ardından hızla yükselişe geçen hisse, 79 TL'ye kadar çıkarak yatırımcılara büyük umut verdi. Ancak şirketin otomobil üretme projesini açıklamasının ardından hisselerde sert düşüş başladı.

Bu süreçte şirketin iki ortağı, toplamda 10.968.434 adet hissenin borsada işlem görebilir tipe dönüşümü için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuruda bulundu. Bu gelişme yatırımcıların güvenini sarsarken, hisse senedindeki kayıplar hızla derinleşti.

Teknoloji Sektöründe Büyük Hüsran

Reeder Teknoloji hisseleri, son bir yıl içinde yüzde 76 değer kaybederek yatırımcılarını büyük zarara uğrattı. Halka arz sürecinde 100 TL’lik yatırım yapan bir yatırımcının portföy değeri, bugün yalnızca 24 TL'ye düştü.

Şirketin otomobil ve coin projeleri ile ilgili açıklamalarının ardından hisse fiyatındaki keskin düşüş, piyasada spekülasyon iddialarını da beraberinde getirdi. Reeder Teknoloji’nin gelecekte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken, yatırımcılar ise büyük zararlarını nasıl telafi edeceklerini düşünüyor.

Borsada teknoloji sektöründe yaşanan bu tür çalkantılar, yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle yüksek getiri vaat eden şirketlerin projeleri hakkında detaylı araştırma yapmadan yatırım yapmak, büyük riskler barındırabiliyor.