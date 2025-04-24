Kadınlar kategorisinde zirveye adını yazdıran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, üstün performansıyla dikkat çekti. Bu kategoride İstanbul Üniversitesi ikinciliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti. Erkekler klasmanında ise Düzce Üniversitesi rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikinci sırayı alırken, İstanbul Üniversitesi bu kategoride de kürsüye çıkmayı başardı.

Karma kategoride kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yarıştığı müsabakalarda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi şampiyonluk ipini göğüsledi. İkinci sıraya İstanbul Üniversitesi yerleşirken, bu kategoride de istikrarlı performansıyla öne çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Finalin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların sporcularına madalya ve kupaları, il protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sporcuların sevinci ve gururu törene damgasını vururken, TÜSF yetkilileri, üniversiteler arası spor dostluğunu pekiştiren bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Şampiyona, hem sportif rekabetin hem de üniversiteler arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.