Quick Sigorta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'nın bu yıl 38'incisini düzenledi. 20 ülkeden bin 434 yüzücünün katıldığı yarışta Quick Sigorta, 2017 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da etkinliğin sigorta sponsoru olarak sporculara destek verdi.

Yüzme yarışı, 30 Ağustos sabahı 08.30'da Eceabat'tan başlayarak Çanakkale İskelesi önünde son buldu. 12 kategoride düzenlenen yarışta katılımcılar Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.



"Kıtaları birleştir" sloganıyla düzenlendi

İlk olarak 1986-1987 yıllarında temelleri atılan ve günümüze kadar devam eden Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, ‘kıtaları birleştir' sloganıyla bu yıl da büyük katılıma sahne oldu. Yarış, 30 Ağustos sabahı Gestaş feribotu ile Eceabat'a gidilmesinin ardından saat 08.30'da kumsaldan start alarak 10.15'te Çanakkale İskelesi'nde sona erdi. Dereceye giren sporcular, yarışın ardından ödüllerini aldı. Quick Sigorta bunun yanı sıra Qkaravan ile acentelerini ve iş ortaklarını da yarışmada ağırladı.



"Çanakkale bizim için sadece bir coğrafya değil, bir duruş"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, düzenlenen bu yarışın sadece bir etkinlik olmadığını belirterek, "Her 30 Ağustos'ta kalbimiz Çanakkale'de atıyor. Bu yarışı bir spor etkinliğinin ötesinde görüyoruz. Bizim için dayanışmanın, kararlılığın ve barışçıl rekabetin bir simgesidir. Quick Sigorta olarak 8 yıldır bu anlamlı organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Çanakkale bizim için sadece bir coğrafya değil, bir duruş. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, sigortacılıkla hayatın her alanında var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.