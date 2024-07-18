KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy ve Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ’ın liderliğinde, her iki şirket yetkililerinin katılımı ile 4 Temmuz’da gerçekleştirilen, İzmir Tire’de bulunan fabrika ziyaretinde konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ;

“KRONE ile hayata geçirdiğimiz finansman partnerliğinin gelişim boyutlarını şekillendirmek hedefi ile İzmir Tire’de yer alan, Almanya’daki 5 fabrikası dışında sadece Türkiye’de bulunan fabrikasını ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz.

Doğrudan Alman sermayesi ile kurulmuş, ülkemiz ekonomisinin kan damarlarını ve ihracat kanalının temelini oluşturan lojistik sektörünün temel ihtiyacı treyler üretiminin gerçekleştirildiği, 500 kişilik istihdam yaratan ve üretiminin %50’sinin ihraç edildiği bu üretim tesisindeki yüksek teknoloji ve güçlü üretim potansiyelini somut olarak görmekten ve KRONE üst yönetimi ve çalışanları ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk.

Ayrıca, ziyaretimiz öncesinde çok güzel bir tesadüfle, KRONE’nin İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde, 263 sıra birden yükselerek 457. sırada yer alması; Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2023 yılı İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda 33 sıra birden yükselerek 360. sırada yer almasını da gururla öğrendik. Başarılarından ve ülkemize katkılarından dolayı kendilerini gönülden tebriklerimizi sunduk.

Bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olarak, yenilikçi ve geniş yelpazede çeşitlendirilmiş kredi ürünleri ile sektöre giriş yapan Şirketimiz, faaliyete geçişinden itibaren 1,5 yıl içerisinde geliştirdiği inovatif ürünleri, stratejik iş birlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile ülke sathında hedeflenen geniş bir kapsayıcılığa ve güçlü bir yönelime sahip olmuştur. KRONE iş birliğimiz de, sektörel kapsayıcılık ve çeşitlendirilmiş kredi ürünleri hedefimize ulaşılmasında önemli bir aşama olmuştur. Misyon ve stratejilerimiz çerçevesinde, iş birliğimizi hızla daha yüksek seviyelere çıkartarak, Ülke ekonomisinin temel dinamiklerini oluşturan KOBi’ler ve küçük esnafa finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, ziyaretle ilgili; “Quick Finans Üst Yönetimini fabrikamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. KRONE Türkiye’nin 2008 yılından beri Türkiye’ye yaptığı yatırımı, üretim süreçlerimizi ve kalite anlayışımızı yerinde tanıtma imkanı bulduk. Quick Finans ile olan iş birliğimizin daha da derinleşerek lojistik sektöründe finansman erişimini kolaylaştıracağına inanıyorum. Quick Finans Genel Müdürü Sn. Nihat Karadağ’a ve üst yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundu.

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, şu görüşleri paylaştı:

“Quick Finans ekibine fabrikamızın kapılarını açarak, üretim sürecimizdeki yüksek teknolojili ve kalite odaklı yaklaşımlarımızı sergilemekten gurur duyduk. Üretim hattımızdaki aşamaları detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulduk, bu sayede Quick Finans ile iş birliğimizin temellerini daha sağlam bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Bu tür ziyaretler, karşılıklı güven ve iş birliğini güçlendirmek için büyük önem taşıyor.”

Ziyaret sırasında Quick Finans üst yönetimine, KRONE Türkiye’nin gelecek vizyonu ve projeleri hakkında da bilgi verildi. Bu iş birliği ile KRONE, sektördeki konumunu daha da güçlendirirken, Quick Finans ile birlikte müşterilerine daha kapsamlı ve erişilebilir finansman çözümleri sunmayı hedefliyor.