Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde "Uzak Doğu: Barış ve Refah İçin İşbirliği" temasıyla düzenlenen 10. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuştu. Putin, konuşmasında Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rus lider, savaş sonrası dönemde yabancı ülke askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik tartışmalar devam ederken Ukrayna'ya konuşlandırılacak NATO birliklerinin Rus ordusu için meşru hedef olacağını söyledi. Putin, "Ukrayna'ya askeri birliklerin konuşlandırılması olasılığına gelince bu, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesinin temel nedenlerinden biriydi. Bu nedenle, orada herhangi bir askeri birlik bulunursa, özellikle de şu anda, savaş hali devam ederken, bunların vurulacak meşru hedefler olduğunu varsayıyoruz. Ve eğer uzun vadeli barışa götürecek kararlar alınırsa, o zaman onların Ukrayna topraklarında bulunmasının hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum. Elbette Rusya bu anlaşmaları uygulayacaktır. Ama, şu ana kadar bu konuda bizimle ciddi düzeyde kimse konuşmadı" dedi.



"Güvenlik sağlanacak, yüzde 100 garanti veriyoruz"

Zelenskiy ile bir araya gelme konusuna da değinen Putin, "Gerçekten bizimle görüşmek isteyen biri olursa, hazırız. Bunun için en iyi yer Rusya'nın başkenti, kahraman şehir Moskova'dır" dedi. Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Putin, "Buyursun gelsin. Kesinlikle çalışma koşulları ve güvenlik sağlanacak, yüzde 100 garanti veriyoruz. Ama bize 'sizinle görüşmek istiyoruz, ancak bu görüşme için başka bir yere gitmeniz gerekiyor' derlerse, bana göre bu bize aşırı bir talep olur" ifadelerini kullandı.



"Trump ile gerekirse doğrudan telefon görüşmeleri yapma konusunda anlaştık"

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerektiğinde telefonla konuşmak üzere bir anlaşmaları olduğunu söyleyerek "ABD Başkanı Donald Trump ile açık bir diyaloğumuz var. Gerekirse birbirimizi arayabileceğimiz, iletişime geçip konuşabileceğimiz yönünde bir anlaşmamız var. O, bu tür konuşmalara açık olduğumu biliyor. Ben de onun açık olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.



"Henüz Trump'la görüşmedim"

Gönüllüler Koalisyonu görüşmelerine ilişkin henüz Trump ile görüşmediklerini kaydeden Putin, "Şu ana kadar, Trump ile Avrupa'daki görüşmelerin sonucu hakkında iletişim kurmadık. Aslında bunu yapmak biraz zordu. Çin'den yeni döndüm ve şimdi buradayım. Ancak bizim tarafımızda herhangi bir iletişim problemi yok" açıklamasını yaptı.



"Rusya bu anlaşmaları kesinlikle yerine getirecektir"

Putin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine değinerek "Güvenlik garantileri hem Rusya hem de Ukrayna için sağlanmalı ve Moskova bu garantilere uyacaktır. Eğer bu anlaşmalar yapılırsa, hiç kimsenin şüphesi olmasın, Rusya bunları tamamen yerine getirecektir. Elbette, hem Rusya hem de Ukrayna için sağlanması gereken bu güvenlik garantilerine saygı göstereceğiz. Ve bir kez daha tekrar ediyorum, Rusya bu anlaşmaları kesinlikle yerine getirecektir" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın güvenlik sorunlarının Rusya'nın güvenliği göz önünde bulundurulmadan çözülemeyeceğini sözlerine ekleyen Putin, "Her ülkenin kendi güvenliğini sağlama hakkı olsa da, bu tür sorunlar Rusya'nın güvenliği dikkate alınmadan çözülemez" dedi.

Birçok Avrupa şirketinin siyasi nedenlerle zararına Rusya'dan ayrıldığını, ancak geri dönmek istediklerini ve kısıtlamaların kalkmasını beklediklerini söyleyen Putin, "Birçok Avrupa şirketi siyasi nedenlerle zararına ayrıldı. Ancak biz biliyoruz, temas halindeyiz, birçoğu siyasi kısıtlamaların kalkmasını sabırsızlıkla bekliyor ve her an geri dönmek istiyor" dedi. Putin, "İsteyenler her zaman geri dönebilir, ancak mevcut koşullara göre" ifadelerini kullandı.