Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) basın toplantısı düzenledi. Yabancı gazetecilerin katıldığı toplantıda Ukrayna'daki savaştan batılılarla yaşadıkları gerilime kadar birçok konuya değinen Putin, özellikle Ukrayna ile yaşanan çatışmalarda askeri kayıplara değindi. Karşılıklı esir sayılarına dair bilgi veren Putin, “Ukrayna'da bin 348 Rus asker ve subay, Rusya'da ise 6 bin 465 Ukraynalı asker ve subay esir bulunuyor” dedi. Ukrayna'nın çatışmalar sırasında büyük kayıplar vermeye devam ettiğini öne süren Putin, “Hesaplarımıza göre çatışmalara geri dönemeyecek olanlar da dahil Ukrayna her ay 50 bine yakın asker kaybediyor. Rusya'nın telafisi olmayan kayıplarının oranı ise Ukrayna'nın 5'te biri” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Ukrayna'nın ayda ortalama 30 bin kişiyi askere aldığını son aylarda ise Ukrayna'da seferber edilen kişi sayısının 50-52 bin seviyesine ulaştığını aktardı. Ayrıca batılı ülkelere bağlı paralı askerlerin de Ukrayna'daki çatışmalarda kaybedildiğini söyleyen Putin, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus gazetecilerle ilgili rakamlara değinerek, “En az 30 insanımız, gazetecimiz hayatını kaybetti. Ve hiç kimse bize onlara ne olduğunu soruşturma imkanı vermiyor” dedi.



“Her şeyi yaptırdıktan sonra Zelenskiy'e ‘Elveda' diyecekler”

Askeri kayıplara karşı ABD'nin Ukrayna'da yeni kararlar almasına yönelik baskılarda bulunduğunu savunan Putin, “ABD yönetimi Ukrayna'da askerlik yaşını kademeli olarak önce 25'ten 23'e ardından da 20 ve 18'e düşürülmesi konusunda ısrar ediyor. ABD yönetimi, Ukrayna'daki seferberlik yaşının 18'e düşürülmesi kararını aldıktan sonra Zelenskiy'den kurtulmak isyeyecek” şeklinde konuştu.

Bunların tümünün gerçekleşmesinin kolay bir senaryo olmadığını kaydeden Putin, “Bazı adımların atılması gerekiyor. Şuan 2024 Haziran'ındayız. Bunun için Sonbahar'ı beklemek gerekiyor. Bu yıl ona tahammül edecekler. Her şeyi yaptığında da ona (Zelenskiy'e) ‘Elveda' diyecekler. Bunun için birkaç adayları da var” şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşta ABD'nin etkisinden de bahseden Putin, “Ukrayna'daki çatışmaların durmasını istiyorlarsa silah tedariğinden vazgeçsinler. Bu durumda çatışmalar 2-3 ayda sona erer” dedi. Putin ayrıca Ukrayna ile mühtemel müzakerelere ABD'nin müdahil olmaması gerektiğini de ekledi.



“Kiev'e silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir”

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli silah desteğini de eleştiren Rusya lideri, “Bu gibi eylemler nihai olacaktır ve en yüksek çatışma seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca uluslararası ilişkileri yok edecekler ve uluslararası güvenliğe de zarar verecekler. Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak ve bize sorun yaşatmak için bu tür silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim neden aynı sınıftaki silahlarımızı Rusya'ya yönelik bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine saldırı yapılabileceği bölgelere tedarik etme hakkımız olmasın? Yani karşılık daha güçlü olabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesine neden olan ülkelerle savaşan gruplara, silah tedarik etmeyi düşündüklerini kaydeden Putin, “Aynı türden silahlar, hassas hedefleri vuracak silahlar” dedi.



“Kimse Ukrayna'daki trajedinin bir darbeyle başladığını söylemiyor”

Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariğine karşı kimseyi tehdit etmediklerini de vurgulayan Putin, “Neden birilerini tehdit ettiğimiz kanısına varıyorsunuz? Biz kimseyi özellikle de bir ülke liderini tehdit etmiyoruz. Bu iyi bir yaklaşım değildir. Bazı konularda tavrımız var” şeklinde konuştu.

Ukrayna konusunda Almanya dahil bazı ülkelerin Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlattığına inandıklarını söyleyen Putin, “Ancak kimse Ukrayna'daki trajedinin bir darbeyle başladığını söylemiyor” diye konuştu. Putin ayrıca Ukrayna meselesi nedeniyle Almanya ile ilişkilerin bozulmasını da “üzücü” olarak yorumladı.



“ABD'nin seçilen başkanıyla çalışırız”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başkanlık seçimlerine dair de yorumlarda bulundu. Biden ve Trump'ın yarışacağı seçimlerde kim seçilirse seçilsin kendilerinin çalışabileceğini belirten Putin, “Daha önce sayın Biden hakkındaki ifadelerim tebessümle karşılandı ve Biden'a karşı gizli saldırı olarak görüldü. Sayın Trump'ın Rusya'nın gizli adayı iddiası tamamen saçma. Biz bunu her zaman ABD'deki iç siyasi mücadelenin bir unsuru olarak algıladık. Daha sonra tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli soruşturmalarla da doğrulandı” diye konuştu.

Trump'ın Rusya Federasyonu'na karşı bir tür büyük yaptırımlar uygulamaya başladığını kaydeden Putin, “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildi. Seçimlerden sonra ABD siyasetinde Rusya'nın lehine bir şeylerin değişeceğini çok samimi söylüyorum. Bizim için nihai sonucun pek önemli olmadığına inanıyoruz. Amerikan halkının seçtiği herhangi bir başkanla çalışacağız” şeklinde konuştu.



“Hem Mavi Akım hem de Türk Akım'ı koruyoruz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıları hatırlatırken, “Batı'nın Kiev'e sağladığı insansız botlar, Rusya'dan Türkiye'ye uzanan gaz boru hatlarına tehdit oluşturuyor” dedi.

Buna karşı boru hatlarını korumaya çalıştıklarını da belirten Putin, “Birkaç kez girişimde bulunduk. Hem Mavi Akım hem de Türk Akım'ı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere değinen Putin, “Türkiye'nin ekonomi yönetimi son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olacaktır” diye konuştu.



“Filistin'de olanlar savaşa değil, sivillerin yok edilmesine benziyor”

İsrail'in Filistin'e sürdürdüğü saldırılarla ilgili de konuşan Putin, “Rusya'nın tutumu aynıdır ve konjonktüre bağlı değildir. Biz Filistin devletini Sovyet döneminden bu yana uzun süredir bu şekilde tanıyoruz, bu anlamda tutumumuz değişmedi” dedi.

Bölgedeki çatışmanın ABD kaynaklı olduğunu tekrarlayan Putin, “İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgede siyaseti tekeline alan ABD'nin eylemlerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.



“Başkan Erdoğan devam eden sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor”

İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları da sert bir dille eleştiren Putin, “Şu anda Gazze'de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor” şeklinde konuştu.

Barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu da yineleyen Putin, “Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede barış için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Putin, “Başkan Erdoğan devam eden sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Erdoğan'ın hem bölgede hem dünya da hem de İslam dünyasında sahip olduğu otoriteyi göz önünde bulundurarak, onun katkısının belirgin olacağını umuyoruz. Gerekirse biz de üstümüze düşeni yapacağız” dedi.