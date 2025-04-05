Rubio, Rusya'nın barışa yönelik samimiyetini kısa sürede test edeceklerini belirterek, “Şu anda Rusların barışa ilgi duyup duymadığını test ediyoruz. Ciddi olup olmadıklarını belirleyecek olan, onların sözleri değil, eylemleri olacak. Bunu mümkün olan en kısa sürede öğreneceğiz,” dedi. Görüşmelerin sadece zaman kazanmak için yapılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Rubio, “Eğer bu sadece bir oyalama taktiğiyse, Başkan Trump bu tuzağa düşmeyecek,” ifadelerini kullandı.

“Savaş sona ererse, dünya için olumlu olur”

Putin’in müzakerelerde ayak direttiği yönündeki iddialara da yanıt veren Rubio, henüz net bir sonuca varmadıklarını, ancak önümüzdeki haftalar içinde Rusya’nın gerçek niyetinin anlaşılacağını ifade etti. “Umarım ciddilerdir. Bu savaş sona ererse, dünya için iyi olurdu,” diyen Rubio, Ukrayna’daki kısmi ateşkese rağmen saldırı ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Küresel ticaret düzeni değişiyor

ABD’nin uyguladığı tarifeler sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin konuşan Rubio, yaşananları “küresel ticaret düzeninde dramatik bir değişimin sonucu” olarak değerlendirdi. Çin’in sadece ihraç eden, tüketmeyen bir modelle piyasaları baskıladığını söyleyen Rubio, “Üretim yapamayan bir ülke olarak devam edemeyiz. ABD olarak yeniden üretim yapan bir ülke olmak zorundayız. Bu nedenle ticaret düzenini yeniden şekillendirmek zorundayız,” ifadelerini kullandı.

Grönland’ın geleceği Grönland halkının kararıdır

Grönland’ın olası bağımsızlığına ilişkin yöneltilen bir soruya Rubio, “Hiç kimse hiçbir yeri ilhak etmiş değil. Bu tamamen Grönland halkının kendi kararına bağlı. Kendi geleceklerini tayin etme haklarına saygı duyuyoruz,” yanıtını verdi. Çin’in Grönland’a ekonomik nüfuz sağlamasına karşı olduklarını belirten Rubio, “Grönland, Çin’e bağımlı hale gelmemeli. Bu konuda çok netiz,” dedi.

Çin’den gelen tehditlere karşı NATO’nun savunma bütçesi artmalı

Çin’in yakın tarihteki en büyük askeri genişlemeyi gerçekleştirdiğini belirten Rubio, ABD ve NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı. “ABD’nin küresel sorumlulukları var. Bu nedenle bu meselelerle yüzleşmek ve savunma kapasitemizi güçlendirmek zorundayız,” diye konuştu.