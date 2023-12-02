Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ağır kayıplar veren Rus ordusunda asker sayısını arttırmak için yeni bir kararname imzaladı. Kremlin Bilgi Portalı'nda yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek kararnameye göre, Rus ordusundaki askeri personel sayısı yüzde 15 oranında artırılacak. Önümüzdeki yıl Rus ordusundaki askeri personel sayısı yaklaşık 170 bin arttırılarak 2 milyon 39 bin 758'den 2 milyon 209 bin 130'a çıkarılacak. Kararnamede ayrıca, Rus ordusundaki personel artışının sözleşmeli asker ve personellerden oluşacağı belirtilirken, Ukrayna'daki savaş için ülkede yeni bir seferberlik kararına ihtiyaç duyulmadığı da vurgulandı.

