Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Başkent Minsk'te görüşen iki lider daha sonra karşılıklı savunma anlaşması imzaladı ve basın toplantısı düzenledi. Putin konuşmasında Oreşnik balistik füzelerine değinerek, “Bugün mevcut tüm güç ve araçları kullanarak güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma imzaladığımıza göre, Oreşnik gibi sistemlerin Belarus Cumhuriyeti topraklarında konuşlandırılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Rusya'da bu sistemlerin seri üretimi arttıkça ve bu füze sistemleri Rus stratejik kuvvetlerinde hizmete girdikçe bunun önümüzdeki yılın ikinci yarısında mümkün olacağını düşünüyorum” dedi.

Rus resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre, Putin, yeni imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının “Rusya ve Belarus'un güvenliğini eksiksiz bir şekilde korumayı mümkün kılacağını” söyledi.