Bu tarihi adımla birlikte, Moskova ile Tahran arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" statüsüne yükseltildi. Anlaşma; savunmadan terörle mücadeleye, enerjiden finans ve ulaşıma, sanayiden tarım, bilim, kültür ve teknolojiye kadar geniş bir yelpazede iş birliğini kapsıyor. Uzun vadeli ortaklık hedefi doğrultusunda hazırlanan belge, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi için yasal bir temel oluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Moskova’da Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Arakçi görüşmede, hazırlanan anlaşmanın iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulamış ve ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Putin ise, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerde de koordinasyonun önemine dikkat çekerek, bu iş birliğinin sadece iki ülkenin değil, tüm bölgenin istikrarına katkı sağladığını belirtmişti.

Rusya ve İran’ın yeni dönemde atacağı adımların, özellikle savunma ve enerji alanlarında uluslararası dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.