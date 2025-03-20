Yapılan araştırmalar neticesinde, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin gözaltına alınmasından sonra, sosyal medya hesapları üzerinden ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve ‘Suç İşlemeye Tahrik' suçları çerçevesinde 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi. Bu hesaplardan 62’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul'daki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonrası, provokatif paylaşımlar yapan 37 kişi yakalanırken, diğer şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sosyal Medya Üzerinde Büyük Hızla Yayılma

Söz konusu paylaşımlar, İstanbul'daki gözaltı işlemlerinin ardından sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Twitter (X) üzerinden 20 Mart 2025 tarihi saat 06:00'a kadar yapılan toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşımda, bu paylaşımların %66'sının isimli hesaplardan, %34'ünün ise bot hesaplardan yapıldığı belirlendi. Bu oran, sosyal medya üzerindeki manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetlerinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken, sosyal medya paylaşımlarına yönelik denetimlerin ve cezai işlemlerin de artması bekleniyor.