Türkiye'de sunulan yüksek öğrenim hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanınması, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası eğitim talebinin Türkiye'ye yönlendirilmesi ve Türkiye'de sunulan yüksek kalitede eğitim hizmetlerinin uluslararası tanınırlığı için çalışmalarda bulunmak amacıyla Prof. Dr. Mustafa Aydın önderliğinde DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi kurulmuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 37'nci Seçimli Genel Kurulu Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi. DEİK bünyesinde önemli faaliyetlere imza atan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.