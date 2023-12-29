Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde Ukrayna sınırından Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir cismin girdiği duyurulmuştu. Açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosyniak-Kamysz ve Polonya ordusu komuta kademesiyle acil olarak gerçekleştiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya hava sahasının bir cisim tarafından ihlal edilmesini kendi sistemleri aracılığıyla tespit ettiklerini ve algoritmaya uygun olarak tüm önlemlerin alındığını söyledi.



"Füze hava sahamızı terk etti"

Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula ise eldeki veriler ışığında Polonya hava sahasının bir Rus füzesi tarafından ihlal edildiğini belirtti. Gece boyunca Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin rotasını takip ettiklerini bildiren Kukula, "Tarafımızca takip edilen füze hava sahamızı terk etti. Bu hem biz hem de müttefiklerimizce teyit edildi. Acaba bir teknik hata meydana gelmiş olabilir mi diye karada da füzenin rotası boyunca muhtemel kalıntılar arayacağız” şeklinde konuştu.

Wieslaw Kukula ayrıca, Rus füzesinin Polonya hava sahasını 40 km derinliğinde ihlal ettiğini, 3 dakikadan az bir süre kaldıktan sonra da Polonya hava sahasını terk ettiğini ifade etti.

Öte yandan Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya'ya ait Ch-22 ya da Ch-101 seyir füzesi olduğu aktarıldı.



Ukrayna füzesi daha önce 2 Polonya vatandaşını öldürmüştü

15 Kasım 2022 tarihinde de Rusya'nın kitlesel füze saldırılarına karşı Ukrayna'nın fırlattığı bir hava savunma füzesi yanlışlıkla Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşmüş, olayda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti.