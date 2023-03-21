Tolga Abdullah Sarı: “MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın engellilere olan desteğini biliyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan fiziksel engelli Tolga Abdullah Sarı, “Yaşamımda engelime üzülmek yerine her zaman hayatımı daha iyi idame ettirebilmeyi ilke edindim” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın engelli bireylere her zaman destek verdiğini ve bu yüzden MHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunarak engellilere destek olmak istediğini vurgulayan Tolga Abdullah Sarı, “Ankara’da ikamet ediyorum. Geçirdiğim bir trafik kazası sonucu bir bacağımı kaybettim. Engelli olarak yaşamıma devam etmeye başladım. Yaşamımda engelime üzülmek yerine her zaman hayatımı daha iyi idame ettirebilmeyi ilke edindim. Kendimi bildim bileli Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve düşüncelerini destekledim. MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın engellilere olan desteğini biliyorum. Bu desteği hep birlikte tamamlayalım. Engelli kardeşlerimize destek olalım diye bugün milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.