Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze ateşledi

Kuzey Kore’nin Japon Denizi istikametine doğru 2 kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Füze denemesinin, bölgede ortak askeri tatbikat sürdüren ABD ve Güney Kore’ye yönelik misilleme olduğu değerlendiriliyor.

Güney Kore ve ABD’nin son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak gösterilen Özgürlük Kalkanı Tatbikatına başlamasının ardından Kuzey Kore’den misilleme niteliğinde bir hamle geldi. Japonya hükümeti, Pyongyang yönetiminin Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, ülkenin barış ve güvenliğini sağlamak üzere ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışacaklarını, gerekli gözlem ve analiz faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ise Kuzey Kore’nin füze denemesinin ardından ülkenin münhasır ekonomik bölgesi içinde bir hasar tespit edilmediğini belirtti.

Güney Kore ordusu: "620 kilometre uçtu"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da füzelerin Güney Hwanghae eyaletindeki Jangyon bölgesinden 07.41 ile 07.51 saatleri arasında fırlatıldığı, yaklaşık 620 kilometre yol aldığı bildirildi. Açıklamada, "Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri Kore Yarımadası’nın yanı sıra uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ciddi provokasyonlardır" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede gerilim yükseliyor

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin bölgede dün başlattığı 11 günlük Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde, tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Pyongyang yönetimi ayrıca ülkenin savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırı amaçlı kullanmaya yönelik tedbirleri kabul etmişti.

Önceki günlerde mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore’nin daha fazla bedel ödeyeceğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise son açıklamasında, Pyongyang’ın eylemlerinin ABD’ye Güney Kore ile ortak savunma yeteneklerini geliştirmekten başka seçenek bırakmadığını belirtmişti.

Kuzey Kore son olarak Özgürlük Kalkanı Tatbikatının hemen öncesinde dün, misilleme olarak denizaltından 2 stratejik seyir füzesi fırlatıldığını açıklamıştı.