Kuveyt’te geçtiğimiz sene yapılan parlamento seçimi iptal edildi

Kuveyt Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz sene eylül ayında yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek, feshedilen parlamentonun eski haline getirilmesine karar verdi.

Kuveyt’te son yapılan parlamento seçimi iptal edildi. Kuveyt Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz sene eylül ayında yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek, feshedilen parlamentonun 2020’deki haline getirilmesine karar verdi. Mahkeme, iptal gerekçesi olarak parlamentoyu fesheden kararnamedeki tutarsızlıkları gerekçe göstererek, kararnameyi hükümsüz saydı.

Geçtiğimiz sene Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah tarafından yayınlanan kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarılmıştı.

Kuveyt’te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi. Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.