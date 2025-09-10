Yapılan Açıklama şöyle:

Polisan Holding’in bağlı ortaklığı Poliport Limanı’nda, park sahasında bulunan bir tankerde basınç sonucu gaz sızıntısı meydana gelmiştir. Söz konusu

sızıntı, Poliport’a ait depolama tank ve sahalarında değil, gümrük işlemleri için tanker bekleme sahasında bekleyen nakliye firmasına ait tankerde meydana gelmiştir. Olayın ardından ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale etmiş, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

Olayın başlangıcından itibaren Poliport ekiplerimiz ve üst yönetimimiz saha alanında koordinasyonu sağlamış, AFAD ve ilgili resmi kurumlarla işbirliği içinde süreci yönetmiştir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin incelemeleri de büyük bir hassasiyetle süreç boyunca devam etmiştir.

9 Eylül akşamı geç saatlerde yaşanan bu olay, şu an itibarıyla tamamen kontrol altına alınmış ve her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve çevremizin güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir.

Poliport Genel Müdürü Dr. Selçuk Denizhan: “Bu tür durumlara karşı hazırladığımız acil eylem planlarımız sayesinde olay kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Süreci tüm ilgili kurumlarla koordinasyon içinde titizlikle yürüttük.”

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.