Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçimlerden bu yana sürdürdüğü politika faizi artırımının da dizginleyemediği döviz kuru yeni güne yeni bir rekorla başladı. Hem Dolar, hem de Euro Türk Lirası karşısında yeni bir rekor seviyesine imzasını attı. Diğer yandan yatırımcının "güvenli limanı" altın da Eylül-Ekim aylarındaki kayıplarını son 6 ayın zirvesine çıkarak geri aldı.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın da Cuma günü yapacağı konuşma, faizlerin gelecek seyrini değerlendirmek isteyen işlemciler tarafından yakından izlenecek.

Döviz kurunun tarihi yükselişi sürerken, son haftalarda bu artış İsrail-Filistin savaşının da etkisiyle daha da ivme kazandı.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre toplam rezervler geçen hafta 136,5 milyar dolara yükselerek tarihi zirvesine çıktı.

Bu hafta iç veri gündeminde üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri öne çıkacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin yurt içi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5,6 büyümesi, 2023’ün tamamında büyümenin yüzde 4,2 olması bekleniyor.

İşte 28 Kasım Salı itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,92 TL'den başlayan Dolar 28,93 TL'den,

31,70 TL'den başlayan Euro 31,69 TL'den,

36,54 TL'den başlayan Sterlin 36,54 TL'den,

19,52 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,55 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 28,91 TL'den, Euro 31,61 TL'den, Sterlin 36,49 TL'den, Japon Yeni ise 19,44 TL'den işlem görmüştü.

Altın Fiyatları

Güne 2 bin 15 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 14 Dolar'dan,

1.875 TL'den başlayan Gram altın 1.874 TL'den,

3 bin 112 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 112 TL'den,

12.803 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 803 TL'den,

22,92 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 22,88 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 12 Dolar'dan, Gram altın 1.869 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 112 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 803 TL'den, Gram Gümüş ise 22,99 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 36 bin 898 Dolar'dan başlayan Bitcoin 36 bin 942 Dolar'dan,

2 bin 9 Dolar'dan Ethereum ise 1.998 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,97 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,01 Dolar'dan işlem görüyor.