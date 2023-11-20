İsrail'in dünyanın en büyük açık cezaevi olarak bilinen Gazze'deki saldırıları tüm hızıyla devam ederken Türkiye'de de süren "yargı krizi" tartışmaları piyasaları vurmaya devam ediyor.

Bu hafta toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak ve faiz kararı açıklanacak.

Para ve değerli metaller piyasalarında tedirginlik artarken, Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında tarihi zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,67 TL'den başlayan Dolar 28,65 TL'den,

31,37 TL'den başlayan Euro 31,35 TL'den,

35,87 TL'den başlayan Sterlin 35,86 TL'den,

19,26 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,26 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 28,69 TL'den, Euro 31,20 TL'den, Sterlin 35,64 TL'den, Japon Yeni ise 19,20 TL'den işlem görmüştü.

Altın Fiyatları

Güne 1.981 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.981 Dolar'dan,

1.826 TL'den başlayan Gram altın 1.824 TL'den,

3 bin 64 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 64 TL'den,

12 bin 607 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 607 TL'den,

21,88 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,86 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.980 Dolar'dan, Gram altın 1.829 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 64 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 608 TL'den, Gram Gümüş ise 21,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 37 bin 196 Dolar'dan başlayan Bitcoin 37 bin 163 Dolar'dan,

2 bin 3 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 1 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol



Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,25 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,33 Dolar'dan işlem görüyor.