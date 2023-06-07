7 Haziran 2023 günü ABD dolar endeksindeki düşüşe karşın Dolar/TL kuru bu sabah serbest piyasada 22,33 TL seviyesinin üzerine yükselerek tarihi zirvesini bir kez daha yukarı taşıdı. Euro/TL ise 24,02 TL’yi geçti. Ons altın fiyatı 1979 seviyelerinde kırmızı bölgede yer alırken, yurt içinde gram altın fiyatı ilk kez 1400 liranın üzerine çıktı. 1.410 TL seviyesine kadar yükselen altının gram fiyatı böylece yeni rekorunu kırdı. Buna paralel olarak Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi son üç haftanın en düşük seviyelerini test ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 22,17 TL'den başlayan Dolar 22,22 TL'den,

23,88 TL'den başlayan Euro 23,87 TL'den,

27,74 TL'den başlayan Sterlin 27,76 TL'den,

16,04 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,07 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.963 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.963 Dolar'dan,

1.400 TL'den başlayan Gram altın 1.402 TL'den,

2.281 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.281 TL'den,

9.383 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.383 TL'den,

16.81 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16.84 TL'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.961 Dolar'dan, Gram altın 1.356 TL'den, Çeyrek altın 2.273 TL'den, Cumhuriyet altın 9.374 TL'den, Gram Gümüş ise 16.32 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 935 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 969 Dolar'dan,

1.878 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.880 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,91 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,83 Dolar'dan işlem görüyor.