İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 100 kişiye yönelik geniş çaplı soruşturma, siyasi belirsizliklerin arttığını gösteriyor. Uzmanlar, piyasalarda yaşanan bu hareketliliğin, siyasi gelişmelere olan duyarlılığı işaret ettiğini belirtiyor. Yatırımcılar, panik satışlarına karşı uyarılıyor, çünkü belirsizlikler, piyasaların yönünü önemli ölçüde etkileyebilir.

Küresel Piyasalar da Kritik Dönemden Geçiyor

Dünya genelindeki merkez bankalarının faiz kararları bu hafta dikkatle izleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararı, küresel piyasalar için önemli bir dönemeç olabilir. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir. Küresel belirsizliklerin etkisiyle, bankacılık sektöründe de sert düşüşler gözlemleniyor.

Borsa İstanbul'da Derin Düşüşler

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, açılışta yüzde 6,87 oranında değer kaybederken, endeks 10.060 puana kadar geriledi. Borsa, açılışta devre kesme uygulandıktan sonra saat 10.30 itibarıyla işlemler yeniden başladı. Ancak kayıplar devam ediyor ve BIST 100 endeksi, saat 11.10 itibarıyla yüzde 6,57'lik kayıpla 10.100 puan seviyesinden işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 9'un üzerinde bir kayıpla 15.059 puanda bulunuyor.

Dolar ve Euro'da Tarihi Zirveler

Dolar, yaklaşık 4 aydır devam eden yükseliş trendini sürdürüyor ve tarihi zirvesini 41 TL'yi geçerek yeniledi. Dolar, saat 11.01 itibarıyla 38,9752 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise, 44,8800 TL ile yeni bir rekor kırarak yatırımcıların ilgisini çekti. Uzmanlar, bu sert yükselişlerin arkasında düşük hacimli işlemlerin etkili olduğunu değerlendiriyor.

Gram Altın Rekor Tazeledi

Küresel altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimler ve küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle artış gösteriyor. Altının ons fiyatı, 3045 dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken, gram altın fiyatı da 4068 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın, saat 11.05 itibarıyla 3810 TL seviyesinden işlem görüyor ve yüzde 6,45 oranında değer kazandı.

Tahvil Piyasasında Satış Baskısı

Türkiye'nin gösterge tahvillerinde de satış baskısı devam ediyor. 2 yıllık faiz oranı yüzde 38,31'e, 5 yıllık faiz oranı ise yüzde 32,26'ya yükseldi. 10 yıllık tahvil faiz oranı da yüzde 28,88 seviyelerine çıkmış durumda.

VİOP'ta Sert Düşüş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9'luk bir düşüşle 11.930 puandan başladı. Düşüş hızla arttı ve VİOP'ta BIST 30 endeksindeki kayıp yüzde 5'i aştı. Piyasadaki belirsizlik ve hızlı hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Sonuç olarak, yurt içi ve küresel piyasalarda siyasi gelişmeler ve belirsizlikler, yatırımcıların kararlarını etkileyen önemli faktörler olmaya devam ediyor. Uzmanlar, piyasaların sert dalgalanmalara açık olduğunu ve yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.