Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde yol emniyeti alındığı sırada PKK terör örgütü unsurları tarafından açılan ateşle yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir’in kaldırıldığı hastanede 24 Ağustos günü şehit olduğunu duyurdu. Ordu’nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 31 yaşındaki Ali Demir’in 2 yıllık evli olduğu ve eşi Sultan Demir’in de Elazığ’da görevli polis olduğu öğrenildi.



Şehit ateşi Sultanbeyli’ye düştü

Acı haber üzerine Ali Demir’in Sultanbeyli’de Hamidiye Mahallesi Eyyubiye Caddesi üzerinde bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı, evin önünde taziye çadırı kuruldu. Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ali Demir’in baba evinde bulunan eşine ve ailesine taziyede bulundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir’in cenazesinin yarın Ordu’nun Akkuş ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.