Karşılaşmanın yıldızı ise hat-trick yapan Anderson Talisca oldu.

Maça Hızlı Başlayan Fenerbahçe İlk Yarıda Farkı Koydu

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, Brann savunmasının 18. dakikada Helland’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasının ardından oyuna tamamen hakim oldu.

Dakikalar 36 ve 44’te Talisca, attığı iki golle farkı üçe çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

İkinci Yarıda da Kontrol Fenerbahçe’de

İkinci yarıya kontrollü başlayan Fenerbahçe, 65. dakikada Levent Mercan’ın sol kanattan yaptığı mükemmel ortayı Talisca’nın kafa golüyle değerlendirdi: 0-4. Bu gol Brezilyalı yıldızın maçtaki üçüncü golü oldu.

dakikada Nene’nin ceza sahası dışından sert şutu farklı şekilde auta giderken, kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Maçın Öne Çıkan Anları

5' Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

18' Brann’da Helland kırmızı kart gördü.

36', 44', 65' Talisca hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

Brann kalecisi Dyngeland, ikinci yarıda Nene’nin net pozisyonunda golü önledi.

Brann – Fenerbahçe Maç Kadroları

Brann:

Dyngeland, De Roeve (Mads Hansen dk. 83), Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Japhet Sery dk. 26), Mathisen (Nana Boakye dk. 67), Castro (Markus Haaland dk. 67), Holm (Mads Sande dk. 84)

Teknik Direktör: Freyr Alexandersson

Fenerbahçe:

Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar (Kamil Efe Üregen dk. 85), Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 61), Fred, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 61), Nene, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 73), Talisca (Sebastian Szymanski dk. 73), Youssef En-Nesyri

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Maç Sonucu

Brann 0 – 4 Fenerbahçe

Goller:

Kerem Aktürkoğlu (dk. 5)

Talisca (dk. 36, 44, 65)

Kırmızı Kart: