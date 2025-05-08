Bir önceki çeyreğe kıyasla da düşüş yaşayan Petkim’in satışları çeyreklik bazda yüzde 13 oranında geriledi. Şirketin brüt zararı 990 milyon TL olarak kayıtlara geçerken, brüt kâr marjı eksi yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise eksi 956 milyon TL oldu.

Borç Yükü Artıyor

Petkim’in net borcu da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 yılının son çeyreğinde 35,7 milyar TL olan net borç, 2025’in ilk çeyreğinde 47 milyar TL’ye (yaklaşık 1,24 milyar dolar) yükseldi. Şirketin bu dönemde artan yatırım harcamaları (971 milyon TL) ve yükselen işletme sermayesi ihtiyacı, borçtaki artışın başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Hisse Performansı Geriliyor

Finansal sonuçların etkisiyle Petkim’in Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri de değer kaybetti. Bu hafta yüzde 2 gerileyen hisse, sadece bugünkü işlemlerde yaklaşık yüzde 1 düşüş yaşadı. Petkim’in son bir yıllık hisse performansındaki değer kaybı ise yüzde 20’yi buldu.

BİST 30 endeksinde yer alan Petkim, son iki yıldır yatırımcısına kayda değer bir getiri sunamayan hisseler arasında bulunuyor. Şirketin yaşadığı bu son zarar, Türk Hava Yolları’nın ardından Borsa İstanbul’da yaşanan ikinci büyük zarar şoku olarak kayıtlara geçti.