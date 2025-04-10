Başkent Pekin’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Lin Jian, ABD’nin "bencil ve tek taraflı" tutumuna karşı Çin’in sessiz kalmayacağını vurguladı. “Çin, halkının meşru hak ve çıkarlarının, uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin baltalanmasını oturup izlemeyecek. Çin savaşmak istemiyor. Ancak karşısına çıkıldığında da korkmayacak,” ifadelerini kullanan Lin, Trump yönetiminin politikalarını tehdit ve şantaj olarak nitelendirdi.

Sözcü Lin, ABD'nin müzakere yolunu tercih etmesi halinde, bunun ancak eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde mümkün olabileceğini de vurguladı. “Tehdit etmek ve baskı kurmak, Çin gibi bir ülkeyle başa çıkmanın doğru yolu değildir. ABD’nin yapıcı bir tavır sergilemesi gerekir” dedi.

Trump: “Çin, artık sömürü döneminin bittiğini anlamalı”

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’e yükselttiklerini duyurmuştu. Çin’in dünya ticaretine “saygısızca” yaklaştığını iddia eden Trump, bu adımın Çin’in mevcut tutumuna karşı güçlü bir mesaj olduğunu savundu.

Öte yandan Trump, 2 Nisan'da duyurduğu yeni gümrük vergilerinin ardından 75’ten fazla ülkenin ABD ile görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, bu gelişme üzerine bazı ülkelere yönelik tarifelerde 90 günlük geçici bir askıya alma süreci başlattığını söylemişti. Ancak Çin’in misilleme hamlesi sonrası, Pekin’e karşı uygulanan vergilerin derhal yürürlüğe sokulmasına karar verildiğini duyurdu.