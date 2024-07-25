Sivas’ta halk pazarı esnafı Sivas Belediyesi ve zincir marketlere tepki göstermek amacıyla eylem yaptı. Halk pazarının kurulduğu gün zincir marketlerin indirim yaptığını söyleyen esnaflar, aynı zamanda bu marketlerin kaldırım işgali yaptıklarını belirtip Sivas Belediyesini buna göz yummakla suçlardı. Ellerindeki döviz ve pankartlarla yetkililere seslenen esnaflar, seçimlerden önce verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.



“Seçimler geçtikten sonra Belediye Başkanı bizi unuttu”

Halk pazarında esnaflık yapan 4 çocuk babası Oktay Yıldırım, “Artık buramıza kadar geldi, haksız rekabet yapıyorlar. Pazar harici günlerde 20 TL’ye satıyorsa Pazar olduğu gün 8 TL’ye satıyor. Diğer şubelerindeki domatese de 30 TL diyorlar. Bunlar çok uyanıklar. Biz bunlardan şikâyetçiyiz. Aynı zamanda kaldırım işgali yapıyorlar. Bizim bıraktığımız pazar yerlerine mini pazar açıyorlar. Buralara biz pazar kuruyorduk. Biz gittikten sonra bunlar pazar yeri kurmaya başladılar. Bunlar halk pazarından rant sağlıyorlar, düşmanlık ediyorlar. Benim 4 çocuğum da okula gidiyor, bunların yüzünden çocuklarıma ekmek parası götüremiyorum. Her gün biri ile uğraşıyoruz. Biz burada 500 pazarcıyız. Belediye’den buna el atmasını istiyoruz. Seçimden önce geldi söz verdi. ‘Kaldırım işgaline hayır diyeceğiz’ dedi. Seçimler geçtikten sonra Belediye Başkanı bizi unuttu. Buradan Adem Uzun’a sesleniyorum. Gelsin pazarcı esnafının sorununu dinlesin. Memleket 2 kişiden ibaret değil. Haksız rekabete son versinler” dedi.