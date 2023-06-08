Türkiye'de ve yurt dışında sanal POS altyapısı sağladıkları 27 banka ve 50 binden fazla üye iş yeriyle ülkemizin en büyük online ödeme altyapısını yöneten Payten Türkiye, sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ödeme sektörüne yeni bir soluk getiren Payten Payment Gateway ödeme geçidi çözümü ile işletmeler yurt içi ve yurt dışındaki banka ve ödeme/e-para kuruluşları ile özgürce çalışabilmenin yanı sıra ödeme optimizasyonu sayesinde komisyon maliyetlerini düşürerek ödeme sistemlerini maksimum verimlilikle kullanabiliyor. E-ticaret, perakende, sigorta, otomotiv, zincir işletmeler, eğitim, enerji/yenilenebilir enerji, seyahat, araç kiralama gibi birçok farklı sektörden firmanın kendi ödeme ekosistemlerini tek yerden kolayca yönetmelerini sağlayan Payten Payment Gateway, kapsamı ve sunduğu özellikler ile Türkiye'deki tüm şirketlere tek ürünle büyük kolaylık ve esneklik sunuyor.

