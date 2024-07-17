Şanlıurfa’dan çalışmak için Antalya’ya giden genç, maaşını ödemeyen patronun parasını aldığı gerekçesiyle 2 gün işkence gördü. Sandalyeye bağlanarak kerpetenle dişleri sökülen gence hamamböceği yedirildi. Şahısların güvenini kazandıktan sonra cep telefonundaki işkence fotoğraflarını alan genç, savcılığa şikayette bulundu. Şikayetini geri çekmesi için tehdit telefonları aldığını söyleyen genç, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki V.K., 2020 yılında Antalya’ya giderek bir kaportacıda işe başladı. İddiaya göre, işyeri sahibi, yaklaşık 10 ay çalışan V.K.’un her ay parasını eksik ödedi. Parasını isteyen V.K., her defasında ödemeyi yaparız sözünü duyunca oyalandığını düşündü. Bir sabah işe giden V.K., patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.

V.K.’a ulaşamayan iş yeri sahibi, ailesine ulaşarak parasını istedi. Ailesi de V.K.’u arayarak durumu anlattı. Ailesinin başına bir şey gelmesinden korkan V.K., Antalya’ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.

İddiaya göre, daha sonrasında Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenen V.K., sandalyeye bağlandı. İki gün boyunca sayısız işkence gören V.K.’un dişleri kerpetenle çekildi. Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan V.K.’a hamamböcekleri yedirildi. Zanlılar yaptıkları tüm işkenceyi ise cep telefonuna kaydetti.

İki gün boyunca işkence gören V.K.’un şikayetçi olmaması için yaralarının iyileşmesi beklendi. Depoda kilitli yaşamaya başlayan V.K., tekrar şahısların güvenini kazanmaya çalıştı. İş yerinde çalışmaya devam eden V.K., zanlıların cep telefonundaki görüntüleri gizlice kendi cep telefonuna aktardı. Savcılığa giden V.K., karşı taraftan şikayetçi oldu. Savcılık şahısların cep telefonu üzerinde yaptığı incelemede işkencelere ait fotoğraflara ulaştı.

Şikayetçi olduktan sonra tehditler almaya başladığını söyleyen V.K., her gün aynı kabusla uyanıyor. Bir gün yine aynı acıları yaşamaktan korkan V.K., yetkililerden yardım istedi. İşyeri sahiplerinin içeride biriken maaşını bir türlü vermediğini söyleyen V.K., bir sabah işe gittiğinde masada bir miktar para gördüğünü ve bu parayı alıp İstanbul’a gittiğini söyledi. Parayı ailesine gönderemeden şahısların ailesini arayıp tehdit ettiğini söyleyen V.K., korktuğu için parayı alıp Antalya’ya geri döndüğünü belirtti.

Parayı kendilerine teslim etmesine rağmen türlü türlü işkencelere maruz kaldığını söyleyen V.K., “Benim aylığımı kesik kesik veriyorlardı. Nasıl kesik kesik veriyorlardı, haftada 100-200 TL vererek. Sekiz ayın ardından benim içerde epey param, 60-70 bin lira gibi bir param birikti. Ben de o paramı istemeye gittiğimde sürekli beni oyaladı. Ben de bir gün sonra gittiğimde masanın üzerinde sonradan sayıp öğrendiğim 15 bin 400 TL’yi aileme göndermek için aldım. Zaten İstanbul’a çalışmaya gittim. Ben aileme parayı göndermeden aileme ulaşıp tehdit etmişler. Ailemin başına bir şey gelir korkusuyla tekrar Antalya’ya döndüm. Kendilerine parayı teslim etmeme rağmen beni çeşitli işkencelere maruz bıraktılar. Çok kötü muamelelere maruz kaldım. İlk önce ağzıma böcek koyarken pense ile dişimi kırdılar. Sonra pis böcekler toplayıp bana yedirdiler. Parmak uçlarıma elektrik dahi verdiler” diye konuştu.

Polis ve jandarmaya ulaşmak için herhangi bir iletişim aracı bulamadığını söyleyen V.K., "Yaralarımı iyileştirmek için merhem kullandılar. Kafama sopalarla vuruyorlardı. Darp raporu almamam için yaralarımı tamamen iyileştirip ondan sonra serbest bıraktılar” diye konuştu.