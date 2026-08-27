Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilecek olan 'Patnos Sporcu Fabrikası' projesiyle ilçedeki spor altyapısına büyük bir güç katılıyor. Toplam bin 700 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak 2 katlı modern tesis, spora ve gençlere yeni bir soluk getirecek.

Gençlerin ve sporcuların tüm ihtiyaçları düşünülerek planlanan tesiste; giriş katta 2, birinci katta 2 olmak üzere toplam 4 adet çok amaçlı cep salon yer alacak. Kompleks ayrıca; idari birimler ve sporcuların sosyalleşebileceği modern bir kafeterya ile hizmet verecek.

İlçedeki yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmayı hedefleyen Sporcu Fabrikası'nın 150 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor. Tesis tamamlandığında, farklı branşlarda yüzlerce sporcuya aynı anda nitelikli antrenman imkânı sunacak.