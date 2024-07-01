Dün saat 14.45 sıralarında Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirmişti. Bir lokantada bulunan sanayi tipli tüpün patlaması sonucu meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı.



Beyaz duvak örtüldü

Meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın tabutunun üzerine beyaz duvak örtüldü. Dilek Bağ'ın annesi Adalet ve babası Murat Bağ taziyeleri kabul etti. Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıosman İhlas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dilek Bağ'ın cenazesi defnedilmek üzere Elmalı Mezarlığı'na götürüldü.