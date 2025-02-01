Şubat 2024’te halka açılan ve hemen ardından Türkiye’nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Titra Teknoloji’yi bünyesine katarak savunma sanayiine güçlü bir giriş yapan Pasifik Teknoloji, Proline satın almasıyla teknoloji kapasitesini güçlendirerek, güvenli şehirlerden biyometriye uzanan geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Pasifik Teknoloji’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, dün (31 Ocak 2025) yapılan yönetim kurulu toplantısında Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.’nin, SPK lisanslı bir şirket tarafından yapılan değerleme üzerinden iskonto uygulanarak yüzde 51 hissesinin satın alınmasına ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar verildiği açıklandı. Söz konusu duyuru metninde Proline şirketinin değerinin 430.589.096 TL olduğu ve satın alma işleminin %12,91 iskonto uygulanarak gerçekleştirileceği ifade edildi. KAP açıklamasında, “Proline, biyometrik çözümler, elektronik kimliklendirme ve güvenli nitelikli dokümanlar üretilmesinde inovatif teknolojiler sunan milli bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. 2003 yılında kurulan Proline, 200’e yakın çalışanıyla alanında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak ülkemizdeki ve KKTC’deki önemli faaliyetlerinin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında aktif bir rol üstlenerek başarılı projelere imza atmıştır. Gerçekleşecek satın almayla birlikte; Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan ürün ve hizmetlere, Proline bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler eklenecek olup, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmet yelpazesinde önemli büyüklükte bir genişleme ortaya çıkacaktır. Bu konudaki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir” denildi.

‘2025 yılında en az iki yeni ürünü pazara sunacağız’

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada “Stratejik hedeflerimizle uyum sağlayacağını düşündüğümüz, hizmet yelpazemizi genişletecek, gelişme potansiyeli yüksek, başarılı ve global bir hikaye yaratacağımıza inandığımız şirketlere, girişimcilere ve ürünlere yatırım yapacağız” açıklamasında bulunmuştu. Fatih Erdoğan, Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii başta olmak üzere yazılım, siber güvenlik ve finansal teknolojileri içeren bilişim teknolojilerinde hizmet ağını daha da genişlettiğini de ifade etmişti.

Proline’ın Pasifik Teknoloji’nin büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu anlatan Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, "Proline’ın Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yenilikçi donanım ve yazılım çözümleri, lisanslar ve teknolojiler, grubumuzun varlıklarını ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek. Ayrıca, 2025 yılında en az iki yeni ürünün pazara sunulması ve mevcut kabiliyetlerin uluslararası projelerde konumlandırılmasını da içeren güçlü hedeflerimiz bulunuyor. Mevcut iş ve projelerin yanı sıra bu adımların da atılmasının ciromuza doğrudan önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Pasifik Teknoloji hedef büyüttü

Pasifik Teknoloji’nin Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük beş teknoloji şirketinden biri olduğunu hatırlatan Ahmet Aslanpınar, şirket olarak ‘teknolojiyi tasarlama’ azim ve gayretini ilke edindiklerini, tutkuyla çalışmayı başarının temel unsuru olarak gördüklerini ifade etti. Proline’ın gruba katılmasıyla Pasifik Teknoloji’nin, bölgesel ve küresel pazarlardaki gücünü artırmayı ve yenilikçi çözümleriyle sektöre yön vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Proline teknolojide bölgesel güç olarak önemli projelere imza attı

Akıllı ve güvenli şehirler, güvenli ve nitelikli belgeler, kimlik yönetimi ve biyometri alanında uzmanlaşan ve 2003 yılında kurulan Türk teknoloji şirketi Proline, Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izliyor. Özellikle son 10 yılda hem Türkiye’de hem de bölgede önemli projelere imza atan Proline’ın hayata geçirdiği projeler arasında Katar’ın başkenti Doha’nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik alt yapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi’nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle birlikte hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, T.C. Kimlik kartlarının yanı sıra e-pasaport ve e-ehliyeti kapsayan süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Çok önemli bir Avrupa Birliği projesine de imza atan Proline, geçiş kontrol sistemlerinde dört ayrı biyometri çözümünün ilk kez bir araya getirildiği IDEA4SWIFT projesiyle de iki Excellency Award ödülü aldı