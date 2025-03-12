Toplantının gündeminde, güncel güvenlik tehditleri ve küresel güvenlik mimarisi üzerine ortak bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflendi. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyrine odaklanarak, olası bir ateşkes durumunda Ukrayna'nın güvenliğine yönelik askeri destek imkanları ele alındı. Katılımcılar, savaşın bölgesel ve küresel etkilerini azaltmaya yönelik ortak stratejiler geliştirme noktasında fikir alışverişinde bulundular.

Genelkurmay Başkanları, ayrıca NATO’nun savunma yapısının güçlendirilmesi ve ülke güvenlik önceliklerinin nasıl daha etkili bir şekilde koordine edilebileceği üzerine de tartışmalar yürüttüler. Türkiye'nin de aktif olarak katkı sağladığı toplantının, Avrupa ve dünya güvenliğine yönelik kritik kararların alınmasına zemin hazırladığı ifade ediliyor.